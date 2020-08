Costa espera que mal-entendidos com médicos “estejam esclarecidos”

Falando depois do bastonário da Ordem dos Médicos, que realçou por diversas vezes o apreço de Costa pelo trabalho dos profissionais da saúde, o chefe do Governo mostrou-se “particularmente reconhecido” pelas palavras – “pela forma como aqui testemunhou, de forma inequívoca, o meu apreço e consideração pelos médicos portugueses e pelo trabalho que desenvolvem”.

“Espero que todos os mal-entendidos estejam esclarecidos”, afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas, no final da reunião no Palácio de Belém, nesta terça-feira de manhã.

António Costa espera que, depois da reunião com o bastonário Miguel Guimarães, tenham ficado esclarecidos todos os mal-entendidos resultante da divulgação de uma conversa privada com jornalistas .

A reunião desta terça-feira foi motivada pela divulgação de um vídeo em que o primeiro-ministro fazia declarações pouco abonatórias para os médicos, mas acabou por abarcar outras questões que têm criado mal-estar entre a Ordem e o Governo – como, por exemplo, a questão do lar de Reguengos de Monsaraz.



Sobre este assunto, o primeiro-ministro diz ter tido oportunidade de “informar e esclarecer mais em pormenor sobre a forma como o Estado, em junho, tomou conhecimento, agiu e reagiu” perante a situação.

“Nunca podemos confundir as árvores com a floresta, seja nos lares, na atuação do médico, seja na atuação do Estado. E, portanto, nos casos concretos, as autoridades apurarão, com a informação que já está disponível”, afirmou, aproveitando para reafirmar o seu “apreço pelos médicos e pelo seu trabalho, assim como pela generalidade dos profissionais de saúde”.

Costa admite que a questão dos lares em Portugal “tem de merecer uma reflexão profunda da nossa sociedade”, pois é um sistema que “assenta num esforço enorme de IPSS, misericórdias, mutualidades.