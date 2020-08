Bastonário pede “cuidado muito especial para serem cumpridas regras da DGS” nos lares

Veja também:

O bastonário da Ordem dos Médicos apelou, esta terça-feira, a uma atenção redobrada, por parte de todos, à situação que se vive nos lares em Portugal em plena pandemia de Covid-19.

Miguel Guimarães deixou uma palavra de apreço a todos os médicos portugueses, mas lembrou ser “absolutamente essencial que todos se preocupem mais com os lares”. A mensagem foi deixada após uma reunião de quase três horas com o primeiro-ministro.



"Gostava de deixar uma palavra de respeito, confiança e de agradecimento pelo trabalho que têm feito, seja nos hospitais, seja nos centros de saúde, seja nas instituições de saúde pública, na medicina do trabalho, nos lares", afirmou o bastonário.

Nas suas declarações destacou, ainda, o trabalho "extraordinário" dos médicos que trabalharam no lar de Reguengos de Monsaraz. Médicos de família, que mesmo por vezes não tendo as condições mais adequadas, não deixaram de estar presentes e fizeram um trabalho magnífico".

Miguel Guimarães, que tinha solicitado, no passado domingo, um encontro "urgente" com António Costa a propósito de críticas aos médicos, pareceu satisfeito com o desfecho da reunião e agradeceu ao primeiro-ministro "o facto de ter demonstrado o apreço, o respeito e a confiança que tem nos médicos portugueses".



O “on” e o “off” da entrevista do primeiro-ministro ao “Expresso” deu o mote à reunião desta terça-feira. Mas Costa já tinha provocado a indignação da Ordem dos Médicos por ter dito que aquela entidade não tem poderes fiscalizar situações como a do lar de Reguengos de Monsaraz e que as Ordens não existem para fiscalizar o Estado.