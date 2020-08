A situação em Reguengos, os médicos e Costa. O que vai ser discutido na reunião?

Promete ser o assunto do dia. O primeiro-ministro, António Costa, recebe nesta terça-feira de manhã a Ordem dos Médicos. Depois de um fim-de-semana de tensão, o encontro pode contribuir para esclarecer pontos de vista.

Quem marcou a reunião?

A reunião foi marcada pelo primeiro-ministro, depois de um pedido da Ordem dos Médicos, no domingo à noite, para uma reunião urgente com António Costa.

Na segunda-feira, a Ordem divulgou um comunicado, em que considera ofensivas as declarações do chefe do executivo numa conversa privada com jornalistas do semanário “Expresso”.

Então, a reunião é por causa do vídeo dessa conversa?

Sim, mas não só. A entrevista do primeiro-ministro ao “Expresso”, publicada no sábado, também já tinha provocado a indignação da Ordem dos Médicos por António Costa ter dito que aquela entidade não tem poderes fiscalizar situações como a do lar de Reguengos de Monsaraz e que as Ordens não existem para fiscalizar o Estado.

Ontem, segunda-feira, Miguel Guimarães disse que a reunião desta terça servirá para a Ordem explicar porque fez o relatório sobre Reguengos.