Terrorismo em Cabo Delgado. Commonwealth disponível para apoiar populações deslocadas

A Commonwealth manifestou a sua disponibilidade para apoiar Moçambique na assistência a populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, informou fonte oficial.

A posição foi assumida durante uma conversa telefónica entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o ministro para Assuntos da Commonwealth no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Tariq Ahmad, segundo uma nota do Presidente de Moçambique divulgada esta terça-feira na sua página na rede social Facebook.

"O governante britânico condenou os atos terroristas em Cabo Delgado e manifestou interesse do seu país em apoiar as ações da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, incluindo o apoio humanitário aos deslocados", refere a nota de Filipe Nyusi.