Podemos sob investigação. Sánchez diz manter “total confiança” em Pablo Iglesias

Pedro Sánchez garantiu esta terça-feira que o vice-presidente do Governo e líder do Podemos, Pablo Iglesias, continua a ter a sua "total confiança e apoio" no campo político.

O silêncio foi quebrado quinze dias depois de um juiz de Madrid ter decidido avançar com uma investigação formal ao partido minoritário da coligação.

Sobre a investigação judicial em curso, Sánchez diz ter o “máximo respeito pelo poder judicial”, escusando-se a comentar os casos e as polémicas que estão a abalar a formação de esquerda.