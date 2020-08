Índia. Criança de quatro anos sobreviveu a desabamento de edifício

De acordo com um vídeo consultado pela agência France-Presse (AFP), a multidão presente no local aplaudiu quando o menino foi retirado dos escombros e transportado para uma maca.

As equipas de resgate retiraram esta terça-feira uma criança de quatro anos viva dos escombros do edifício que desabou na segunda-feira em Mahad, oeste da Índia, incidente que provocou a morte a pelo menos 13 pessoas.

“Ninguém sabe exatamente quantas [pessoas] estão presas dentro” do prédio, disse à AFP um funcionário da polícia de Mahad, sob a condição de anonimato.

O desabamento do edifício com 47 apartamentos, na segunda-feira, provocou a morte a pelo menos 13 pessoas, adiantou o porta-voz da Força Nacional de Resposta e Desastres, Sachidanand Gawde. Pelo menos 60 pessoas poderão estar soterradas nos escombros deste prédio.

As autoridades temiam inicialmente que houvesse cerca de 200 pessoas soterradas, mas um balanço posterior reviu os números para cerca de 60.

Vários residentes encontravam-se longe das habitações no momento do colapso do edifício.

Veja aqui as imagens das operações de resgate. As fotografias são da Força Nacional de Reação a Desastres indiana: