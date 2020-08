FreeFortnite. Microsoft entra na batalha contra exclusão do jogo da Apple e Google

A retirada do jogo "Fortnite" das lojas de aplicações, no início do mês, e a proibição de acesso a ferramentas de desenvolvimento vai afetar toda a indústria de vídeojogos, argumenta a Microsoft.

A proibição da Apple terá forte impacto no desenvolvimento do Unreal Engine, da Epic Games, que é utilizado por muitos programadores e criadores quando desenvolvem as suas propostas para jogos que correm no sistema operativo iOS e no iPhone.

A remoção das aplicações "Fornite" levou a que a Epic Games avançasse com ações judiciais contra os dois gigantes tecnológicos Apple e Google.