Foco de vírus do Nilo soma 45 suspeitos na Andaluzia

O ministro da Saúde e da Família do governo regional da Andaluzia adiantou, esta terça-feira, no parlamento, que existem 45 pessoas com suspeita do vírus do Nilo, mais três do que segunda-feira.

Oito pessoas, mais duas que na segunda-feira, foram confirmadas como portadoras do vírus e, neste momento, 31 pessoas têm amostras positivas para o vírus. Existem, ainda, cinco pessoas associadas ao vírus.

Dos 20 doentes internados, sete estão nos cuidados intensivos. Até ao momento, já morreram devido ao vírus duas pessoas. Uma mulher de 85 anos e um homem de 77 anos, ambos em Sevilha, onde começou o surto.

Quando um paciente se encontra com sintomas de meningoencefalite passa a ser uma caso suspeito - integrando o número de amostras positivas -, mas só é considerado um caso positivo se for encontrado no RNA numa amostra de sangue, urina ou líquido cefalorraquidiano.

O vírus propaga-se através de picadas do mosquito Culex. O Governo da Andaluzia já pulverizou a região na tentativa de matar os mosquitos, reduzindo o risco de transmissão. Para além disso, aconselhou a população a utilizar mosquiteiras.