EUA. Filhos de Jacob Blake estavam dentro do carro quando foi baleado pela polícia

Jacob Blake, um cidadão norte-americano negro de 29 anos, foi baleado múltiplas vezes nas costas pela polícia, no último domingo, em Kenosha, no Wisconsin (EUA).

O advogado da família, Ben Crump, afirma que os três filhos de Blake (com três, cinco e oito anos) se encontravam dentro do carro, no momento dos disparos, avança a CNN.

Segundo a agência Reuters, a polícia de Kenosha foi chamada devido a “incidente doméstico” e, ao que tudo indica, Blake estaria a tentar separar pessoas envolvidas na discussão quando foi abordado pelos agentes que, no início, terão tentado usar um taser.

Um vídeo gravado por testemunhas, mostra a vítima - aparentemente desarmada - a dirigir-se para o interior de uma carrinha, ignorando o pedido repetido dos agentes para que parasse, quando um polícia branco o puxa pela camisola de alças e dispara sete tiros seguidos.