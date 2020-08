Estudante portuguesa agradece donativo de Taylor Swift. "Não conseguia acreditar"

Vitória Mário, a portuguesa que recebeu um donativo de Taylor Swift para prosseguir os estudos, ainda está a “processar o que aconteceu” e manifesta profunda gratidão pelo gesto solidário da cantora norte-americana.



Em declarações ao programa “Três da Manhã” da Renascença, a jovem emigrante no Reino Unido, que sonha ser mestre em Matemática, conta que bateu a centenas de portas até conseguir reunir a verba de 40 mil libras, dez mil por cada ano do curso.

Enviou centenas de mensagens através de email e da rede social Linkedin a pedir apoio para continuar os estudos, mas sem sucesso. Chegou a entregar uma carta com a sua história numa das ruas mais ricas do país, mas com igual resultado.

“Naquele ponto, já não sabia muito bem o que fazer, até que um amigo me deu a ideia de criar uma campanha [de crowdfunding] no GoFundMe e depois consegui o dinheiro todo”, explica Vitória Mário, de 18 anos.