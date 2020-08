Dubai alivia restrições sobre o álcool para mitigar impacto económico da pandemia

A pandemia de Covid-19 veio exacerbar a crise económica no Dubai e uma das formas que o emirado encontrou para tentar recuperar de sucessivos golpes económicos está na venda e consumo de álcool -- um negócio lucrativo para a família Al Maktoum, mas bastante restritivo.

Há alguns meses, com a imposição de regras de confinamento para combater a pandemia, os dois principais distribuidores de álcool do emirado já tinham iniciado um sistema inédito de entregas ao domicílio, impulsionados pelas alterações legislativas implementadas no ano passado.

Numa primeira tentativa de dar novo fôlego à economia, face a um mercado imobiliário enfraquecido e à queda do preço do petróleo, no final de 2019 a cidade-Estado simplificou as regras para compra e venda de álcool. E agora, para mitigar os efeitos da pandemia e depois ter sido forçado a adiar a Expo 2020, o Dubai decidiu aliviar ainda mais as regras.

O cartão vermelho que residentes não-muçulmanos tinham de transportar consigo até agora -- uma autorização da polícia e do empregador para comprar, transportar e consumir álcool -- foi agora substituído por um cartão preto mais fácil de obter: o empregador deixa de ter palavra a dizer e as restrições aplicadas com base no salário dos titulares do documento também foram aliviadas.