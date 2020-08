Depois de Hong Kong, Holanda e Bélgica registam casos de reinfeção por Covid-19

A especialista não quis detalhar os sintomas do paciente com reinfeção na Holanda porque, avisa, "precisamos ver se ocorre com mais frequência", embora reconheça que os casos de reinfecção agora conhecidos "vão de encontro às expectativas científicas", só ainda não existiam evidências que o comprovassem.

Na Bélgica, por sua vez, o virologista Marc Van Ranst confirmou que uma cidadã belga, que já tinha vencido o coronavírus, teve uma recaída da doença três meses após a primeira infecção.

“Esta é uma mulher que sofreu uma segunda recaída três meses após a primeira infecção. Fomos capazes de examinar geneticamente o vírus em ambos os casos e temos dados suficientes para determinar que se trata de outra linhagem", explicou.

Para confirmar um caso de reinfeção num paciente, os cientistas devem ser capazes de demonstrar que os códigos de RNA no primeiro e no segundo contágio são diferentes entre si e esse parece ser o caso dos pacientes em Hong Kong, Holanda e Bélgica.

A questão que agora se coloca é quanto tempo dura, em média, a imunidade ao vírus. As primeiras evidências indicam que pacientes com sintomas mais graves têm mais anticorpos do que pessoas com sintomatologia leve, embora "o facto de alguém ter acumulado anticorpos não signifique que fique imune ”, alerta a virologista holandesa.