​África vai ser declarada livre da poliomielite

O continente africano deverá esta terça-feira ser oficialmente declarado livre da poliomielite, depois de décadas de esforços para erradicar uma doença incapacitante e mortal nos casos mais graves.



A doença viral não tem cura, mas a vacina – a primeira versão começou a ser usada em 1955 - protege a população para toda a vida.

As crianças até aos cinco anos de idade são as mais vulneráveis à doença que ataca o sistema nervoso e pode provocar paralisia irreversível no espaço de poucas horas.

A Nigéria, que há dez anos registava mais de meio milhão de casos, foi o último país africano a ser declarado livre da poliomielite.