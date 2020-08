Miami carimba apuramento nos "play-offs" da NBA

Os Miami Heat são a terceira equipa a conquistar lugar na 2.ª ronda do "play-off" da Conferência Este da NBA, depois de Boston Celtics e Toronto Raptors.

A equipa da Flórida passa com a "folha limpa", ao eliminar os Indiana Pacers, em quatro jogos. Na última partida venceu por 99-87. Na 2.ª ronda da fase a eliminar os Heat vão defrontar o vencedor da série entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic.

A melhor equipa da fase regular, os Bucks, deu um passo importante rumo à qualificação, ao vencer os Magic, no quarto jogo, por 106-121. Milwaukee lidera, por 3-1, e está a uma vitória do apuramento.

Na Conferência Oeste continua tudo por definir, mas os Lakers, ao vencer os Portland Trail Blazers, no quarto jogo, por 115-135, ficam a um triunfo da 2.ª ronda do "play-off". Damian Lillard, a grande estrela dos Blazers, abandonou o jogo, devido a uma lesão no joelho direito.

No outro jogo da Conferência, os Oklahoma City Thunder empatar a eliminatória com os Rockets (2-2), ao vencer por 117-114. Os jogos da NBA estão a ser realizados no complexo da Disney, na Flórida. A organização concentrou todas as equipas numa só local, devido à pandemia de Covid-19.

NBA

"Play-offs", 4.º jogo

Conferência Este

Miami Heat-Indiana Pacers, 99-87 (4-0)

Orlando Magic-Milwaukee Bucks, 106-121 (1-3)

Conferência Oeste

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 115-135 (1-3)

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, 117-114 (2-2)