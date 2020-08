TAD confirma Arouca e Vizela na II Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) confirmou, esta terça-feira, a presença de Arouca e Vizela na II Liga, e já informou os dois clubes da decisão.

Em causa estava a providência cautelar interposta pelo Olhanense, que o TAD aceitou e que automaticamente suspendeu as subidas de Arouca e Vizela à II Liga. A decisão final surge a três dias do sorteio do calendário da II Liga e termina, em definitivo, com a polémica em torno das subidas no Campeonato de Portugal.

A 14 de maio, a Federação Portuguesa de Futebol apontou o Vizela e Arouca à subida para o segundo escalão, por serem as duas equipas mais pontuadas das quatro séries do Campeonato de Portugal, depois da competição não ter recebido luz verde para ser retomada pela Direção-Geral da Saúde e governo.

A decisão causou descontentamento nas restantes equipas do Campeonato de Portugal que ocupavam um lugar que permitia disputar o "play-off" de subida. Olhanense e Praiense ocupavam o primeiro lugar nas respeitvas séries, Lourosa, Fafe, Real Massamá e Benfica e Castelo Branco eram segundos classificados.