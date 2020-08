O carrinho de compras do Benfica

O Benfica continua com fortes perspetivas de investimento no mercado de transferências e as manchetes dos desportivos, esta terça-feira, estão coloridas com nomes pretendidos por Jorge Jesus.

"Fernández e Mariano avançam", titula o "Record". São alternativas a Darwin Nuñez e Cavani. Carlos Fernández é avançado do Sevilha, já tinha sido indicado por Jesus ao Flamengo, e esteve emprestado ao Granada, na temporada passada. O espanhol, de 24 anos, fez 40 jogos e marcou 13 golos. Conversações estão adiantadas, revela o diário.

Relativamente a Mariano Díaz, o Benfica pretende o empréstimo do ponta de lança do Real Madrid. Na época passada, o dominicano fez sete jogos e marcou um golo.

"Braço de ferro por Bruno Henrique e Gerson", escreve "A Bola". Vice-presidente do Flamengo confirma conversas com o Benfica, mas não quer vender. Clube brasileiro já mostra mais abertura do que há umas semanas, mas Viera sabe que terá de abrir os cordões à bolsa.

"O Jogo" faz manchete com declarações de Danilo ao Porto Canal: "É bom reforçar que somos campeões". Danilo puxa dos galões no dia do arranque do FC Porto para 2020/21. O futuro incerto de Nakajima, que falhou o dia de arranque dos trabalhos para a nova época, é tema transversal aos três desportivos.

O Sporting tem Acuña e Palhinha no mercado, e "A Bola" revela que já há conversas. Roma e Sevilha querem o argentino; CSKA na corrida pelo português. O "Record" anuncia que Max ainda pode sair. O guarda-redes tem mercado em Itália. Leões recusaram 8 milhões de euros. Renan foi para estágio de prevenção. "O Jogo" indica que Battaglia e Alavés estão perto de chegar a um acordo.

As chamadas de Trincão e Rui Silva à seleção nacional, para os jogos com Croácia e Suécia, também merecem chamada às primeiras páginas, tal como, Miguel Oliveira.

O piloto aterrou em Portugal, para passar um período de descanso, e reforçou o desejo de ser campeão do mundo de MotoGP.