Gil Vicente "roubou" jogador ao Barcelona

O Gil Vicente antecipou-se ao Barcelona na contratação de Souleymane Aw, lateral-esquerdo senegalês já oficializado pelo clube português.

O jornal catalão "Mundo Deportivo" revela, na edição desta terça-feira, que o Barça estava interessado no jogador, que iria integrar, por agora, o plantel da equipa B.

Aw, que jogava no Béziers, do terceiro escalão do futebol francês, aguardou por uma decisão dos espanhóis, mas sem notícias concretas acabou por assinar pelo Gil. Rui Almeida, novo treinador da equipa de Barcelos, tem carreira feita em França e terá sido determinante na investida do clube.

Internacional sub-20 pelo Senegal, Souleymane Aw chegou à Europa em 2017 para jogar pelos belgas do Eupen, da primeira liga. Foi cedido ao Roeselare, do segundo escalão belga, e na época passada esteve no Béziers.

O Gil Vicente anunciou, a 9 de agosto, que assinou contrato com o jogador até 2023.