San Lorenzo abre a porta a Luis Suárez. Uruguaio dispensado do Barcelona

Luis Suárez é um dos nomes que irá animar o mercado de transferências, depois de Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, ter comunicado ao avançado que não entra nos seus planos e que, por isso, terá de procurar clube.

Suárez, de 33 anos, tem mais uma época de contrato com os espanhóis e não deverá ter dificuldade em encontrar destino. Para já, tem o San Lorenzo como possibilidade.

Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", o presidente do clube argentino diz que Suárez "tem as portas abertas".

"Nós amamos o Luis. Vamos já buscá-lo, ele tem as portas abertas", convidou Marcelo Tinelli. A declaração de interesse não nasce do nada. Suárez já confessou ser adepto do San Lorenzo, clube que o encantou quando era pequeno e via jogos do campeonato argentino, pela televisão, no Uruguai.

Tinelli não deixa de manifestar surpresa pela decisão de Koeman. "Penso que é muito injusto que um grande jogador como ele não tenha possibilidade de jogar no Barcelona", considera.

Suárez está há seis épocas no Camp Nou. Na temporada passada, fez 21 golos em 36 jogos.