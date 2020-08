Messi terá formalizado pedido para rescindir contrato com o Barcelona

Leo Messi estará mesmo de saída do Barcelona, depois de ter oficialmente entregue um pedido para acionar a cláusula para a rescisão unilateral de contrato com o clube catalão.

Os rumores da saída do argentino têm subida de tom nos últimos dias, na sequência de mais uma temporada negativa para o clube catalão, que culminou com a humilhação nos quartos de final da Liga dos Campeões, por 8-2, frente ao Bayern de Munique, que venceu o troféu.

De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona alega que Messi apenas poderia acionar a cláusula até 10 de junho, mas o calendário atípico desta época devido à Covid-19 poderá viabilizar a saída do avançado. Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, afirmou que quer contar com Messi, que, de acordo com a imprensa espanhola, tinha revelado ao holandês que se via "mais fora do clube, do que dentro".

Para além dos maus resultados desportivos, as várias críticas à direção do Barcelona poderão ser o motivo que levam à saída de Leo Messi. Manchester City, Inter de Milão e Paris Saint-Germain são os clubes que têm sido associados à contratação de Messi.

Carles Puyol, figura e antigo capitão do Barcelona, mostrou o seu apoio em relação à decisão do antigo colega de equipa, através das redes sociais: "Respeito e admiração, Leo. Todo o meu apoio, amigo", pode ler-se.