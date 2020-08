Manchester City pondera avançar por Messi

O Manchester City está a avaliar a possibilidade de conseguir a contratação de Lionel Messi. A notícia está a ser avançada pela televisão norte-americana ESPN.

Os ingleses querem aproveitar a oportunidade de chegar a acordo com o jogador argentino, numa altura em que ele manifesta vontade de deixar Barcelona. Messi, de 33 anos, tem contrato por mais uma época com o Barça e a saída terá de passar por uma negociação entre os clubes.

A grande preocupação do City é conseguir Messi, sem violar as regras do "fair play" financeiro da UEFA. A posição do Barcelona, por agora, é intransigente e passa por exigir o pagamento dos 700 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Há notícias, no entanto, de que alguns dirigentes estão abertos a uma mudança de posição, caso Messi não mude a sua. O argentino já reuniu com o novo treinador, Ronald Koeman, e terá dito ao holandês que a sua vontade continua a pender para a saída do único clube que representou enquanto profissional de futebol.

Caso o negócio se concretize, Messi poderá reencontrar Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City com quem trabalhou durante quatro épocas no Barcelona.