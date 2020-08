Leeds United negoceia compra de Rodrigo ao Valência

O Leeds United está em negociações com o Valência por Rodrigo Moreno. O clube inglês, recém-promovido à Premier League, já terá feito uma primeira proposta, recusada pelos espanhóis, que estão com graves problemas de tesouraria.

O Valência terá começado por exigir 50 milhões de euros, mas as notícias dão conta de que o negócio poderá ficar fechado por 40 milhões. O clube está com necessidade de vender e numa posição mais debilitada no mercado de transferências.

Rodrigo, de 29 anos, poderá estar de regresso à Premier League, campeonato que disputou em 2010/11, no início da carreira, pelo Bolton, clube que recebeu o jogador, por empréstimo do Benfica. O antigo avançado dos encarnados tem contrato com o Valência até 2022. Na época passada, fez sete golos em 34 jogos.