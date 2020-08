Greenwood, Foden e Kalvin Philipps podem estrear-se pela seleção inglesa

Gareth Southgate, selecionador inglês, anunciou a convocatória da seleção para as partidas da Liga das Nações, com destaque para as estreias de Phil Foden, Greenwood e Kalvin Philips.

Foden, do Manchester City, Mason Greenwood, do Manchester United, e Kalvin Philips, do Leeds United, foram chamados pela primeira vez e podem somar as suas primeiras internacionalizações pela seleção inglesa.

Southgate incluiu também Harry Maguire, capitão do Manchester United, que está envolvido em acusações de agressão e suborno na Grécia, onde passava férias.

Danny Ings, do Southampton, regressa às escolhas depois de cinco anos fora das opções. Também de fora ficam Henderson, Oxlade-Chamberlain, Ross Barkley, Chilwell e Luke Shaw, por problemas físicos. A equipa escolhida não conta com qualquer opção para lateral-esquerdo.

Raheem Sterling está também entre os escolhidos depois de ter testado negativo à Covid-19, depois de ter estado presente na festa de aniversário de Usain Bolt, que está infetado.

Hudson-Odoi, Tomori, Fabian Delph e Callum Wilson ficaram também de fora, em relação à última convocatória da seleção inglesa, em novembro.

Inglaterra joga frente à Islândia, a 5 de setembro, fora de portas, e na Dinamarca, três dias depois, jogos a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

A convocatória da seleção inglesa

Guarda-redes: Dean Henderson, Jordan Pickford, Nick Pope

Defesas: Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Joe Gomez, Michael Keane, Harry Maguire, Tyrone Mings, Kieran Trippier, Kyle Walker

Médios: Phil Foden, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse, Harry Winks

Avançados: Tammy Abraham, Mason Greenwood, Danny Ings, Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling