​Técnicos de eventos pedem ajuda ao Presidente da República

A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) pediu uma audiência ao Presidente da República com caracter de urgência. “É a única voz que nos resta depois de todas as portas se terem fechado, porque confiamos no seu humanismo e no seu compromisso para com todos os portugueses”, diz a APSTE.



À Renascença, o presidente da associação, Pedro Magalhães, acredita na capacidade de influência e na sensibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa para o problema que o setor vive, sem perspetivas de retomar a atividade normalmente antes de março do próximo ano devido à pandemia de covid-19.

As empresas e os serviços técnicos para eventos saíram dos bastidores e ganharam visibilidade com a manifestação pacífica realizada no dia 11, na Praça do Comércio, em Lisboa.

Logo nesse dia, o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, agendou uma reunião. Mas dois dias depois, à saída do encontro, Pedro Magalhães dizia que tinha sido “uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”.

Os pedidos de audiência seguiram igualmente para todos os grupos parlamentares: PSD, PSD e CDS ainda responderam. Quarta-feira, a associação reúne com o Bloco, com os Verdes e a Iniciativa Liberal. Só houve encontro com o PCP.

PCP não sabe comunicar a Festa do Avante à população

A polémica gerada com a realização da Festa do Avante é mais um “grão na engrenagem”. Na opinião de Pedro Magalhães, o PCP está a falhar na forma como comunica a realização da festa à população.

Frisando que nada tem contra o evento, antes pelo contrário, o presidente da APSTE diz que o Partido Comunista deveria comunicar melhor a forma como está a ser preparada, as condições e a segurança.