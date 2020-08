Alvalade e Luz recebem jogos da seleção nacional em outubro e novembro

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que os jogos que seleção nacional vai disputar em casa, em outubro, irão realiza-se em Alvalade, e os de novembro no Estádio da Luz.

Em outubro, Portugal vai jogar por duas vezes no estádio do Sporting. A primeira partida será a 7 de outubro, diante da Espanha, em jogo de preparação. Sete dias depois, no dia 14 e no mesmo Estádio Alvalade XXI, a equipa orientada por Fernando Santos defronta a congénere da Suécia, num encontro relativo ao Grupo 3 da Liga das Nações.

As partidas de novembro também já têm local marcado. No dia 11, Portugal recebe Andorra no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, em mais um teste de preparação. Três dias volvidos, ou seja, a 14 de novembro, a seleção nacional defronta França, também na Luz, para o Grupo 3 da Liga das Nações.