Youth League. Treinador do Benfica considera derrota injusta contra o Real Madrid

Luís Castro, treinador da equipa sub-19 do Benfica, acredita que as águias perderam injustamente contra o Real Madrid, na final da Youth League. Em declarações à "Eleven Sports", o técnico mostrou-se satisfeito pela exibição.

"Tenho orgulho neles, fomos superiores ao Real Madrid. Apesar do jogo quebrar 20 vezes, com jogadores a cair de dois em dois minutos, apesar do pouco tempo útil de jogo, conseguimos muitas oportunidades. Fomos uma equipa à Benfica", disse.

O técnico olha para o grupo de jogadorees e vê um futuro risonho, independentemente da derrota na final da prova europeia.

"Penso que fizeram uma prova, em termos de jogo, fantástica. Em termos de resultado, foi fantástica até hoje. Negativo só o resultado, porque em termos de jogo fomos superiores. Estes jogadores terão um futuro risonho", acredita.



Luís Castro lamenta a bola na trave, nos descontos da partida, que poderia ter mudado o desfecho da partida: "Se a bola na barra tivesse entrado, estaríamos a dizer que o controlo emocional tinha sido fantástico. Mesmo estando a perder, mas a equipa jogou sempre bem, criou oportunidades, faltou apenas o golo. O objetivo era virar na segunda parte e tivemos oportunidades suficientes para virar na segunda parte".