Waldschmidt convocado para a seleção alemã

Luca Waldschmidt, novo jogador do Benfica, integra os convocados de Joachim Low para as próximas partidas da seleção alemã.

A convocatória conta com a dispensa da maioria dos jogadores do Bayern de Munique, que apenas terminaram a época no domingo, com a conquista da Liga dos Campeões. A exceção é o central Niklas Sule.

O avançado de 24 anos poderá voltar a somar partidas pela seleção, depois de já ter amealhado três internacionalizações. Waldschmidt trocou o Friburgo pelo Benfica, onde assinou contrato válido por cinco épocas, até 2025.

Alemanha enfrenta a Espanha e a Suíça, para o grupo quatro da Liga das Nações, nos dias 3 e 6 de setembro, respetivamente.