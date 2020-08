Real Madrid vence Benfica e conquista a Youth League

O Real Madrid venceu, esta terça-feira, a Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19, depois de derrotar, na final, o Benfica, por 3-2, numa partida disputada em Nyon, na Suíça.

A equipa treinada pela lenda Raúl González chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com um golo de Pablo aos 26 minutos de jogo, e um autogolo mesmo em cima do intervalo, de Jocu, aos 45 minutos de jogo.

Gonçalo Ramos, avançado que já se estreou e marcou pela equipa principal, reduziu, aos 49 minutos, mas o Real Madrid só precisou de um minuto para voltar a alargar a vantagem, por Gutiérrez.

Pouco depois, aos 58 minutos, Gonçalo Ramos voltou a marcar, de cabeça.

O Benfica teve uma oportunidade clara para empatar a partida, aos 68 minutos de jogo, mas Tiago Dantas não conseguiu enganar o guarda-redes Luis López, que defendeu.

Aos 94 minutos, o Benfica enviou uma bola ao ferro, mas não conseguiu chegar ao empate, apesar dos esforços da equipa de Luís Castro.

As águias continuam sem conseguir vencer a prova europeia na terceira presença na final. Em 2013/14, o Benfica perdeu com o FC Barcelona, por 3-0, e, em 2016/17, sofreu novo desaire perante os austríacos do Salzburgo, por 2-1. O Real Madrid disputou a sua primeira final.

O FC Porto é a única equipa portuguesa a vencer a prova, na última temporada.