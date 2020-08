Beto considera que Carlos Fernández seria boa aposta do Benfica

Carlos Fernández seria uma boa aposta para o Benfica, considera Beto, guarda-redes internacional português, contemporâneo de Fernández no Sevilha.

O avançado espanhol, agora apontado ao Benfica, esteve por empréstimo na época passada no Granada, tendo marcado 13 golos em 40 jogos. Na temporada anterior tinha assinado 10 golos em 29 jogos ao serviço do Deportivo da Corunha.

A contratação do dianteiro de 24 anos seria uma alternativa a Darwin Nuñez, do Almería, por quem o Benfica se bate com forte concorrência no mercado.

Na opinião de Beto, Carlos Fernández é um jogador hábil e uma boa contratação para qualquer equipa, até porque cresceu com as passagens pelo Deportivo e pelo Granada.

"Naquela altura, o Carlos [Fernández] era muito jovem mas já tinha qualidade. Agora, com a maturidade que tem vindo a adquirir no Deportivo e no Granada, deu um anorme salto qualitativo a nível de ritmo e entendimento do jogo. É muito talentoso e tornou-se um jogador mais objetivo e coletivo, diferente do que acontecia há uns anos atrás. Seria uma boa contratação para qualquer equipa", considera o guarda-redes.