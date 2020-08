Rúben Amorim treina apenas com os jogadores de campo

O Sporting voltou a treinar, esta segunda-feira, no estágio no Algarve, com Rúben Amorim apenas a orientar os jogadores de campo.

De acordo com a nota oficial do clube leonino, Amorim "voltou a privilegiar o trabalho físico quase sempre com bola e com boa resposta dos jogadores". Os guarda-redes treinaram sozinhos, sob orientação dos treinadores Jorge Vital e Tiago Ferreira.

O Sporting perdeu o primeiro jogo de preparação desta pré-época, frente ao Farense, por 2-1, no domingo.