Antunes adaptado ao Sporting e pronto para a luta com Nuno Mendes

Pouco mais de um semana foi suficiente para Antunes se sentir completamente adaptado ao Sporting. Reforço a custo zero dos leões, depois de terminar contrato com o Getafe, o lateral-esquerdo revela que tinha boas referências do grupo que encontrou e as expectativas não foram defraudadas.

"Já me tinham dito que este era um grupo muito bom. Já conhecia alguns jogadores, estou no meu país, é a minha língua. Tudo isto facilita adaptação", diz o internacional português, depois de mais de dez anos a jogar fora de Portugal.



Em abril de 2019, Antunes sofreu uma lesão grave no joelho direito, que o afastou da competição durante mais de meio ano. Uma situação completamente ultrapassada, garante o jogador. "Não tinha dúvidas da minha condição física. Estou recuperado há bastante tempo. Estou preparado para esta época", assegura.

Nestas declarações aos jornalistas, no Algarve, onde o Sporting realiza estágio de pré-temporada, Antunes prometeu "dar o máximo a cada jogo e a cada treino", sempre com a noção de que tem concorrência de grande nível pelo lugar de lateral-esquerdo.

"Competitividade é boa para mim e para o Nuno [Mendes]. É um jovem com muito talento. Vou ajudá-lo no que puder", afirma, explicando que não terá qualquer dificuldades em jogar no habitual sistema utilizado por Rúben Amorim, com três centrais.

"É a mesma coisa jogar em sistemas diferentes. Com três defesas temos de estar mais profundos. Obriga a estar mais alto, mas, por outro lado, temos as costas protegidas pelos outros defesas", detalha.



Treze vezes internacional por Portugal, o defesa, de 33 anos, não joga pela equipa nacional desde novembro de 2017. Apesar disso, Antunes sublinha que jamais fechará a porta a Fernando Santos. "Nunca negarei a seleção. Mas entendo que a missão, hoje em dia, é mais difícil porque há mais laterais-esquerdos", conclui.

O Sporting prossegue o estágio no Algarve até dia 30 de agosto. A equipa realizou um jogo de preparação com o Farense e perdeu por 2-1. Palhinha e Acuña são as duas ausências mais sonantes nas opções de Rúben Amorim. Os dois jogadores estão na lista de transferências do Sporting.