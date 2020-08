Fundação João XXIII disponibiliza instalações para férias em família

A Fundação João XXIII disponibiliza, de 31 de Agosto a 13 de Setembro, "as instalações da Casa do Oeste para uma alternativa económica, segura e atraente para férias em família", refere um comunicado da instituição.

Este será o segundo período de férias "em modelo aberto", já que o primeiro termina a 30 de Agosto.

A iniciativa destina-se às famílias cujos rendimentos diminuíram ou "os seus planos de férias ficaram condicionados".

A Casa do Oeste oferece também "algumas alternativas diárias para quem quiser participar", onde se junta, à proximidade do campo e da praia, a cerca de dois quilómetros, o descanso, o "convívio resguardado com outras famílias e o enriquecimento pessoal com várias propostas de atividades num lugar que dispõe de condições excelentes, amplas, arejadas e seguras".

A origem da Casa do Oeste, posteriormente Fundação João XXIII, remonta aos anos 60. Em 1972 passou a ser um local para a realização das atividades dos movimentos rurais da Ação Católica do Patriarcado de Lisboa.

Com sede em Ribamar, concelho da Lourinhã, a Fundação é uma instituição canónica sem fins lucrativos, constituída juridicamente em 1991, que tem por finalidade a promoção e o desenvolvimento do meio rural, à luz da mensagem cristã.

Atualmente, o espaço conta com "excelentes condições de acolhimento e conforto, incluindo um elevador para facilitar a utilização de pessoas com mobilidade reduzida".

Ao longo deste tempo, "milhares de crianças, jovens e adultos têm beneficiado desta Casa/Fundação através de participação nas suas atividades de formação, convívio e lazer, incluindo cursos, retiros, semanas de estudo, assembleias, colónias de férias, etc".

O âmbito geográfico de atuação da Fundação João XXIII abrange toda a Região Pastoral do Oeste.