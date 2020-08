Zé Luís falha treino devido a contato com caso de Covid-19

O FC Porto esclareceu, na nota oficial do treino desta segunda-feira, que Zé Luís não integrou a primeira sessão de trabalhos devido a um contato com um caso positivo de Covid-19, que obriga o cabo-verdiano a estar em isolamento profilático. O cabo-verdiano testou negativo à Covid-19, mas terá de ficar em isolamento.

Nakajima também não está integrado no grupo e não esteve nos festejos do título. O clube não esclarece o motivo, mas o seu empresário, Theodoro Fonseca, disse ao jornal "O Jogo" que o desejo de Nakajima é voltar a estar no plantel de Sérgio Conceição.

Iván Marcano continua em tratamento à rutura do ligamento cruzado sofrida no joelho direito, em maio, e é o único jogador no boletim clínico.

O plantel dividiu-se entre uma sessão de treino coletiva e os habituais exames médicos de início de temporada. O grupo volta a trabalhar na terça-feira.

Confira o plantel de 27 jogadores do FC Porto que arrancou os trabalhos de pré-época:

Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Costa, Marchesín, Mouhamed Mbaye

Defesas: Alex Telles, Carraça, Diogo Leite, Manafá, Marcano, Mbemba, Pepe, Tomás Esteves

Médios: Danilo, Loum, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Uribe, Vítor Ferreira, Otávio

Avançados: Aboubakar, Tecatito Corona, Fábio Vieira, Fábio Silva, João Mário, Luis Díaz, Marega, e Soares