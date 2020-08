Sinais de continuidade abrem horizonte de estabilidade no FC Porto

O ataque ao mercado, por parte dos campeões nacionais, foi tímido, até ao momento, com as contratações de Cláudio Ramos e Carraça, mas Taremi e Toni Martínez estão na calha. Paralelamente, o Benfica, maior rival na luta pelo título, vai apresentando reforços de peso.

"A equipa base é praticamente a mesma e o treinador é o mesmo. São garantias de alguma estabilidade. Sabemos que há jogadores que terão de ser vendidos, mas o FC Porto está a preparar a época com lucidez", diz o antigo dirigente, em entrevista à Renascença .

Paulo Teixeira tem a expectativa de ver o FC Porto equipado para tentar a revalidação do título nacional. O antigo vice-presidente dos dragões baseia-se, para já, nos sinais de continuidade que o clube dá, abrindo, dessa forma, uma perspetiva de estabilidade.

Fernando Andrade e Saidy Janko também ausentes no (...)

Nakajima não marcou presença no primeiro dia de trabalho do FC Porto, a pensar na próxima temporada, esta segunda-feira, mas há uma porta aberta para a possibilidade de o japonês reintegrar o plantel. O antigo vice-presidente do FC Porto deseja que o entendimento aconteça, porque Nakajima "é uma mais-valia".

Além de Nakajima, Zé Luís também falhou presença no Olival, esta segunda-feira.