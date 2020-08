Nakajima e Zé Luís falham arranque dos trabalhos do FC Porto

Nakajima e Zé Luís não foram vistos a entrar no Centro do Treinos do Olival, esta segunda-feira, no início dos trabalhos de pré-temporada do FC Porto. O japonês está de regresso a Portugal e tem ainda pendente a resolução da situação que o levou a falhar a reta final da época passada.

O jogador não foi reintegrado e não esteve nos festejos do título, no Estádio do Dragão. O seu empresário, Theodoro Fonseca, disse ao jornal "O Jogo" que o desejo de Nakajima é voltar a estar no plantel de Sérgio Conceição. O japonês pretende justificar-se ao treinador, aos dirigentes e aos companheiros, antes de ter a possibilidade de voltar a estar com o grupo.

O FC Porto não apresentou, até ao momento, qualquer justificação sobre as ausências de Nakajima e Zé Luís. No caso do avançado, a perspetiva de uma transferência poderá ser o motivo que o levou a não se apresentar ao trabalho.



Janko e Fernando, que estiveram emprestados na época passada, também não se deslocaram ao Olival, dando a entender que não serão opções a considerar por Sérgio Conceição.

Com o grupo, e em estreia no centro de treinos do FC Porto, estão os dois reforços já confirmados: Cláudio Ramos e Carraça.