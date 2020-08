Danilo Pereira: "Somos campeões e temos de nos esforçar mais para manter esse estatuto”

Danilo Pereira, capitão do FC Porto, diz que a equipa terá, esta nova época, uma responsabilidade acrescida para reconquistar o título de campeão nacional. Em declarações aos meios do clube, o médio coloca o foco nos objetivos da temporada.

"É sempre bom voltar. Como é óbvio, o primeiro dia, com exames e alguns testes físicos, não foi fácil de todo. Mas é bom regressar a este ambiente e reforçar, também, que somos os campeões em título e temos de nos esforçar mais para conseguir manter esse estatuto. Ainda estamos no começo, mas queremos acabar a época da forma como acabámos esta", disse.

Depois de algumas semanas de férias, a equipa do FC Porto voltou ao trabalho, no Olival. Danilo destaca a importância do descanso, depois da época mais longa da história.

"Era importante ter este descanso, porque não tivemos o descanso que devíamos ter durante o isolamento, não parámos, estivemos sempre a trabalhar e é preciso, também, que o corpo recupere. Estas semanas de férias foram boas para entrarmos aqui na máxima força", acredita.

Voltar ao trabalho depois da conquista do campeonato e Taça de Portugal acarreta responsabilidade acrescida para o FC Porto.

“É sempre diferente. O estatuto é diferente, a exigência também é diferente. Para além de fazermos a dobradinha, já nos exigem mais títulos, por isso não há que baixar nada nem deixar nada para trás. Há que continuar a trabalhar, como sempre fizemos, para termos mais alegrias", afirma.

O dia foi também de boas-vindas aos reforços Cláudio Ramos e Carraça. Danilo explica a receção aos dois jogadores.



“É sempre importante o capitão nesse sentido. Porque os jogadores que chegam aqui, chegam a um ambiente diferente, a um clube de maior exigência. Falando dos dois reforços que temos agora aqui, é determinante passar-lhes a importância do que é representar a camisola do FC Porto, não esquecendo a cidade do Porto, que tem adeptos muito rigorosos e dedicados. É sempre importante transmitir esses sentimentos", termina.