Ferro Rodrigues diz que Revolução Liberal de 1820 “é lição plena de atualidade”

O presidente da Assembleia da República sublinha, nesta segunda-feira, que é "na Revolução de 1820 que se encontram as raízes do sistema político português".

Numa mensagem vídeo divulgada na página do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues diz que, nos dias que correm, é preciso procurar inspiração nesta experiência histórica.

“No período difícil que atravessamos, devemos procurar inspiração nas experiências histórica do constitucionalismo, uma lição plena de atualidade e que merece, pelos valores que representa uma presença forte na memória coletiva e na cultura política do nosso país”, afirma.

Ferro Rodrigues diz ainda que “é na cidade do Porto e na Revolução de 1820 – e nos seus antecedentes – que encontramos as raízes do nosso sistema político, expresso na Constituição aprovada em 1822, que consagrou o princípio da divisão tripartida dos poderes (executivo, legislativo e judicial), deu corpo à ideia de uma assembleia parlamentar enquanto órgão de representação nacional”.

É, pois, aí que “podemos encontrar as raízes históricas da Assembleia da República, sede da soberania popular”, acrescenta.

Neste dia 24 de agosto, assinalam-se 200 anos da Revolução Liberal de 1820, um movimento que eclodiu neste dia, em 1820, na cidade do Porto e que pôs fim ao absolutismo em Portugal, com a ratificação e implementação da primeira Constituição Portuguesa, em 1822.