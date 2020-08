Trator capotou e matou condutor de 82 anos em Felgueiras

Um homem de 82 anos morreu esta segunda-feira em Idães, Felgueiras, distrito do Porto, na sequência do capotamento do trator que conduzia, disse fonte dos bombeiros.

“Estava a entrar no caminho de acesso aos terrenos quando o trator resvalou e capotou", disse o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, Sérgio Lemos, que falava telefonicamente à agência Lusa a partir do local do acidente.