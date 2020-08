Tejo. Mergulhadores encontraram corpo de jovem desaparecido no Seixal

Já foi encontrado o corpo do jovem de 13 anos que estava desaparecido na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, desde domingo ao final da tarde, após ter mergulhado de um pontão.

A confirmação foi dada pela Autoridade Marítima de Lisboa. “Pela descrição física da família, pela localização e não haver notícia de mais nenhum desaparecido” será o corpo do adolescente.

“O corpo estava a cerca de 15-20 metros do cais, no fundo, preso a um cabo. O normal é que tenha mergulhado…terá ficado preso e não se conseguiu soltar”, descreveu o capitão Diogo Branco.

De acordo com a nota da Autoridade Marítima enviada à redação, nas operações desta segunda-feira estiveram empenhados “uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa, uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas irão efetuar as operações de mergulho, bem como uma equipa da Polícia Marítima por terra”.

Também está presente o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

Fonte da capitania do Porto de Lisboa revelou à Renascença que tudo depende das marés e das condições de visibilidade.

Um jovem desapareceu esta tarde no rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, quando ia a banhos. O alerta foi recebido cerca das 17h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

Foram empenhados nas buscas "uma embarcação da Polícia Marítima, uma mota de água da Capitania do Porto de Lisboa, uma equipa do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Amora, um helicóptero da Força Aérea e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Seixal", avança o comunicado.

Por terra, foram também ativados meios da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários do Seixal e da Polícia de Segurança Pública.





[notícia atualizada às 8h25]