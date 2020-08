PS quer mexer na legislação sobre ordens profissionais. Do outro lado fala-se em "lei da rolha" e "vingança"

A Ordem dos Médicos realizou uma auditoria que aponta diversas falhas ao lar de Reguengos de Monsaraz onde se registou um surto de Covid-19 do qual resultaram 162 infetados e 18 mortos. O primeiro-ministro António Costa questionou a legitimidade desta ordem profissional para realizar essa auditoria, lembrando que “as ordens não existem para fiscalizar o Estado”.

O bate-boca continuaria. Este domingo foi revelada nas redes sociais uma conversa “off-the-record” do primeiro-ministro após entrevista ao Expresso na qual António Costa acusa os médicos de “cobardia”, criticando a sua atuação no lar de idosos de Reguengos. Não tardaria a reação da Ordem dos Médicos, que rejeitou a acusação “ofensiva” do primeiro-ministro de que foi recusada assistência médica naquele lar.

Para esta terça-feira está mesmo agendada uma reunião entre António Costa e o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

E é neste quadro de alguma tensão com a Ordem dos Médicos que o PS, partido que sustenta o Governo, se propõe alterar a lei sobre as ordens profissionais. Um dado confirmado ao jornal “Público” pela deputada socialista Constança Urbano de Sousa.

Questionada sobre se a iniciativa pretende clarificar a questão dos poderes de fiscalização das ordens, a deputada explica que esta dúvida não foi colocada. Por outro lado, acrescenta que este trabalho parte das recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e que as ordens foram ouvidas no processo.