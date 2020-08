Portugal vai investir 8,4 milhões de euros em mais testes para a Covid-19

Portugal vai duplicar a capacidade de testagem e passar dos cerca de 10 mil testes por dia à Covid-19 para perto de 22 mil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

“Portugal é o país que mais testes faz na Europa”, afirmou na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica no âmbito da pandemia.

Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), explicou depois que o “aumento da capacidade de testagem serve para estarmos melhor apetrechados em relação ao diagnóstico”.

“Não vamos fazer testes sem critério. O que queremos com o aumento da capacidade de testagem não é fazer testes avulso, mas aumentar a capacidade de resposta para se poder atuar mais rapidamente em função das cadeias epidemiológicas e dos surtos” que possam surgir em qualquer das regiões do país, afirmou.

O presidente do INSA esclareceu ainda que “este investimento e esforço de 8.4 milhões de euros não tem a ver só com a Covid”, mas também “com critérios e diagnóstico para outras emergências e patologias que possam vir a ocorrer”.

O investimento agora decidido divide-se em infraestruturas (para onde vão “cerca de quatro milhões”) e equipamentos (para os quais deverão ser afetados “cerca de três milhões). Fernando Almeida sublinha que são valores por alto, até porque, desde que se começou a analisar os investimentos, podem ter surgido “situações em que alguns equipamentos até já nem sejam necessários”.

O mesmo responsável garante que “todos os investimentos estudados e que vão ser implementados foram decididos de acordo com critérios, ouvindo todos as estruturas envolvidas, as ARS [Administrações Regionais de Saúde] e com uma equipa em que participam representantes do Ministério da Saúde, colaboradores do INSA e dois especialistas”.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), cinco pessoas morreram e 123 outras foram identificadas como infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas.

No mesmo espaço de tempo, recuperaram da doença 106 pessoas.

O número total de vítimas mortais sobe, assim, para 1.801 e o de casos confirmados desde a chegada da pandemia ao país aumenta para 55.720. O número de recuperados ascende a 40.880.

Nesta altura, há um total de 13.039 casos ativos de Covid-19 em Portugal.