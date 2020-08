Portugal ultrapassa barreira dos 1.800 mortos com Covid-19

Veja também:

Portugal regista mais cinco mortes e 123 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número total de vítimas mortais sobe para 1.801 e o de casos confirmados desde a chegada da pandemia ao país aumenta para 55.720.

Há um total de 13.039 casos ativos da doença e mais 106 recuperados, num total de 40.880.

O número de pessoas internadas com Covid-19 subiu para 321, são mais quatro em relação ao dia anterior, e há menos três doentes em cuidados intensivos: são agora 44.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista mais 63 casos e três óbitos, seguido do Norte com mais 43 infeções e duas mortes.

Desde o início da pandemia LVT tem um total de 28.816 casos da doença e 649 vítimas mortais. O Norte 19.972 casos e 845 óbitos.

A região Centro conta com mais oito casos de Covid-19, o Algarve mais seis e os Açores mais três.

Madeira e Alentejo não contabilizam novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da DGS.

