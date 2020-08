Número de ingleses de férias no Algarve aumenta de forma residual

Sem rumo

22 ago, 2020 E são todos iguais 16:34

Bastou os bifes levantarem o embargo - porque foi isso que foi - quando o Verão se encaminha para o final, e já toda a gente, desde o governo até aos Empresários de hotelaria e turismo, andam de sorriso de orelha a orelha. Desenganem-se aqueles que pensavam num novo paradigma para a Economia Portuguesa. Um Banco de Fomento, uma re-industrialização, aumentar as qualificações e as mais-valias, novos setores de atividade, ser competitivos e fabricar por cá, muito do que quase tem de se pedir de joelhos para os outros nos venderem por alto preço, etc. É isto que querem: turistas, festivais de música para adolescentes com os excessos de bebedeira e droga do costume, hotéis e restaurantes cheios da velharia endinheirada da Europa, nada de valor acrescentado, empregados precários de toalhinha no braço e espinha curvada a ganhar o salário mínimo ou se possível menos ainda, e que se tirarem os olhos do chão, vão para a rua. É isto que querem para cá. A cepa torta para sempre. Mais nada. Depois oferecem programas ridículos para "fazer regressar a mão-de-obra qualificada que tanta falta nos faz"... Faz falta? e para quê? Para servir à mesa com contrato de 1 mês a salário mínimo?