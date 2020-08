Montemor-o-Novo. Sobe para 33 casos ativos após novo teste

Veja também:

Montemor-o-Novo registou no domingo um novo teste positivo de Covid-19, o que elevou para 33 o número de casos ativos do surto no concelho, informou a câmara municipal.

Os números, que incluem um caso ativo anterior ao atual surto, referem-se aos resultados dos testes conhecidos até às 17h30 de domingo, dia em que, pela primeira vez, numa semana, não houve registo de qualquer novo caso positivo.

Duas pessoas do concelho continuam internadas no hospital de Évora, uma das quais na unidade de cuidados intensivos, num quadro que não sofre alterações desde quinta-feira.

A freguesia do Ciborro, com 13 testes positivos, concentra a maior parte dos casos positivos, apesar de não registar qualquer aumento pelo segundo dia consecutivo.

A autarquia alentejana ativou, em 17 de agosto, o Plano Municipal de Emergência (PME) de Proteção Civil, que se encontra em vigor até ao dia 31.

"A ativação do PME é uma resposta imediata à necessidade de direção e coordenação no âmbito da Proteção Civil em apoio às Autoridades de Saúde Pública, assegurando a articulação das várias entidades envolvidas na prevenção e resposta ao surto, bem como a garantia de mobilização atempada de meios e recursos", explicou a presidente da câmara, Hortênsia Menino, em comunicado.

Este surto foi divulgado em 17 de agosto pela diretora-geral da Saúde, Graça Feitas, referindo que "ainda está em investigação" a ligação deste foco da doença ao surto do concelho vizinho de Mora, onde existem 62 infetados, de acordo com a última atualização fornecida pelas autoridades locais.

Portugal contabiliza 1.796 mortos associados à Covid-19 em 55.597 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).