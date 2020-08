Festa do Avante em pé ou sentado? Decisão está para breve

Veja também:

As regras para a realização da Festa do Avante, em tempo de pandemia de Covid-19, estão a ser ultimadas e deverão ser conhecidas em breve, disse esta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Na conferência de imprensa de balanço da pandemia, o governante e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, foram questionados se no evento deste ano os visitantes estariam em pé ou haveria lugares sentados, nomeadamente nos concertos agendados e comícios.

A questão não foi esclarecida, mas Lacerda Sales fez um ponto da situação das negociações entre o PCP, que organiza o evento, e as autoridades de saúde.

Os promotores entregaram um plano de contingência e responderam a um conjunto de perguntas, no dia 14 de agosto. A DGS "solicitou algumas informações adicionais e foi "simultaneamente fazendo a análise e a apreciação do processo, sempre podendo haver alguma informação adicional que fosse solicitada", explica o secretário de Estado..

"Neste momento está do lado da DGS. Muito em breve teremos as orientações para a Festa do Avante. A garantia e o pressuposto, como sempre temos dito, é que serão constituídas essas regras e essas directrizes por parte da autoridade nacional garantindo a segurança e com certeza que a entidade promotora vai cumprir essas regras e assegurar a segurança", sublinha Lacerda Sales.

A diretora-geral da Saúde disse que as regras para a Festa do Avante “não estão encerradas" e salientou que este "é um processo de negociação e iremos chegar a um acordo".

"A DGS está a analisar o evento como aquilo que ele é: um evento de massas e para isso há bibliografia e orientações nacionais e internacionais que nos orientam. Dentro da tipologia de um evento de massas, a festa por si só encerra várias atividades que podem ser segmentadas e, dentro de cada segmento, serão observadas as regras da legislação e normas em vigor no país. Está a ser feita análise de pormenor para que o evento possa decorrer com as regras em vigor e que permitam segurança de quem for ao evento."

Graça Freitas destaca o facto de, nas questões dos procedimentos que serão definidos, "há uma grande responsabilidade da entidade promotora de fazer cumprir e observar em cada momento as regras que forem acordadas".

A Festa do Avante está marcada para 4,5 e 6 de Setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.

Portugal regista mais cinco mortes e 123 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número total de vítimas mortais sobe para 1.801 e o de casos confirmados desde a chegada da pandemia ao país aumenta para 55.720.