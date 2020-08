Estabelecimentos comerciais de Loures continuam a encerrar às 20h00

Veja também:

Os estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços do concelho de Loures vão continuar a funcionar entre as 10h00 e as 20h00 por indicação das autoridades de saúde, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do município.

“Os horários no concelho de Loures serão mantidos até ao dia 31 de agosto por indicação da autoridade local de Saúde”, indicou a fonte desta autarquia do distrito de Lisboa.

Por seu turno, também em declarações à Lusa, o presidente da Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos concelhos de Loures e Odivelas, Alcindo Almeida, referiu que a única preocupação dos comerciantes é que não haja horários diferenciados com os concelhos limítrofes.

“Entendemos que serão a câmara municipal e as autoridades de Saúde as melhores entidades para decidir aquilo que é melhor. Agora, defendemos que deve existir uma articulação com os municípios limítrofes para que não haja uns a fechar às 20h00 e outros às 22h00”, sublinhou.

Há duas semanas, o Conselho de Ministros decidiu atribuir aos presidentes de câmara dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que se mantém em estado de contingência devido à pandemia de covid-19, a permissão de alteração dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

A decisão do Conselho de Ministros permite às autarquias fazer alterações de acordo com parecer das forças de segurança e da autoridade local de saúde, deixando de vigorar a obrigatoriedade de abrirem às 10h00 e encerrarem às 20h00.

Até agora, apenas os supermercados podiam permanecer abertos até às 22h00 (mas sem vender bebidas alcoólicas depois das 20h00), enquanto os restaurantes podiam admitir clientes até à meia-noite, tendo de encerrar à 01h00.

Entretanto, na sequência desta determinação do Conselho de Ministros alguns municípios da AML, como o de Lisboa, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Sesimbra, Vila Franca de Xira e Mafra decidiram alargar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

No município de Lisboa, o comércio, incluindo os centros comerciais, já pode retomar os horários de funcionamento praticados antes da pandemia, com exceção dos cafés, que terão de encerrar às 21h00.

À semelhança do que se verificará no município vizinho de Loures, os estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços do concelho de Odivelas continuarão a funcionar entre as 10h00 e as 20h00, por indicação das autoridades de saúde.

Os 18 municípios que integram a AML são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.801 pessoas das 55.720 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

