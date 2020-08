EasyJet cancela voos para a Madeira por causa do vento

O forte vento que se faz sentir na Madeira, nesta segunda-feira de manhã, levou a EasyJet a cancelar todos os voos com destino ao arquipélago.

De acordo com a página do aeroporto da Madeira, foram cancelados, ao todo, sete voos com partidas em Lisboa, Porto e Inglaterra – incluindo os que estavam previstos chegar apenas à noite.

Nas últimas horas, foram registadas rajadas de vento até 71km/h.

Para já, ainda não foram cancelados voos de outras companhias como TAP, TRANSAVIA, JET2 e AZORES AIRLINES.