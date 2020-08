DGS faz apelo após concerto que juntou centenas de pessoas em Fafe

Veja também:

Quem esteve num concerto numa praça da cidade de Fafe, no último sábado, deve contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) em caso de febre ou problemas respiratórios, apela a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Faço um apelo a quem esteve presente neste evento que, se apresentar qualquer tipo de sintomas, contacte de imediato a linha SNS 24. Não deixe prolongar os sintomas, porque a intervenção precoce pode evitar o aparecimento de um surto", declarou a responsável.



O espetáculo foi interrompido a meio pela autarquia por não estarem a ser cumpridas as regras de segurança no âmbito da pandemia de Covid-19. Graça Freitas mostra-se preocupado e pede a colaboração de todos para evitar um surto.

"A DGS quer demonstrar a sua preocupação por ter sido possível tantas pessoas de origens, núcleos e famílias diferentes, terem-se juntado de forma muito próxima, num contacto face a face que permite o contágio", disse a diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa.



Graça Freitas espera que "desta festa não resulte nenhum surto" e promete que as autoridades de saúde vão "estar atentas".

O espetáculo de um artista local juntou centenas de pessoas na praça 25 de Abril, em Fafe, e foi interrompido a meio pela autarquia, devido ao não cumprimento das regras sanitárias em tempo de pandemia.

Em comunicado, a Câmara de Fafe diz que a iniciativa foi do cantor e que apenas cedeu o palco para realização do concerto para ajudar um setor em dificuldades.

Na sua página no Facebook, a autarquia anunciou que "o músico fafense Carlos Pires apresenta o novo trabalho “É uma loucura”, no palco da Arcada, com o apoio do Município de Fafe".

Portugal regista mais cinco mortes e 123 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número total de vítimas mortais sobe para 1.801 e o de casos confirmados desde a chegada da pandemia ao país aumenta para 55.720.