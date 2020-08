Crowdfunding, o novo porquinho mealheiro dos estudantes?

Rumo a Milão

Em 2017, Beatriz Cortesão lançou um crowdfunding para ir estudar harpa, sob a orientação da professora russa Irina Zingg, para a Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, em Milão. No mesmo momento, recorda, estava também a ocorrer na PPL outra iniciativa de alguém que queria estudar guitarra fora do país.

A jovem harpista, que em fevereiro deste ano passou a fazer parte da Orquestra Jovem da União Europeia, lembra ainda em julho deste ano, outra jovem música, Erline Moreira, recorreu – com sucesso – à mesma estratégia. Na GoFundMe, a jovem que toca fagote conseguiu 10.615 euros para rumar à Royal Northern College of Music, em Manchester.

Após concluir o ensino secundário e o conservatório em 2016, Beatriz decidiu ficar um ano em Portugal a trabalhar, com a esperança de amealhar dinheiro para ir estudar para Itália. Segundo as suas contas, por ano, ia precisar de cerca de 11 mil euros, “mais despesas de deslocação, alojamento” e todas as despesas de “manutenção” e “aluguer” que a harpa gera. Com duas irmãs, Beatriz diz que seria complicado para os pais suportarem todos os custos.

O esforço, todavia, deu poucos frutos. Apercebeu-se que por mais eventos que atendesse - festas, casamentos e até funerais - ou aulas que desse, não ia conseguir amealhar o dinheiro suficiente. Ia precisar de uma estratégia diferente. “Quem me falou no crowdfunding foi uma senhora que conheci no conservatório de música de Coimbra. E foi até essa senhora que, sabendo o meu gosto pela harpa, e que queria muito ir estudar para fora, me sugeriu começar com esse crowdfunding. E eu pensei: porque não, pronto”, conta.

Beatriz divulgou a campanha nas redes sociais, enviou e-mails. Queria criar “buzz”. Pedia seis mil euros, mas pensou que “não ia atingir” essa meta. Enganou-se. Com a ajuda dos pais, a campanha circulou e angariou o valor pretendido. A maioria dos apoiantes veio do círculo de amigos dos pais, mas houve também muitos desconhecidos. “Apoiaram e mandaram mensagem de: 'segue os teus sonhos', 'tu consegues'. Assim, encorajadoras. E acabou por correr bem”, diz.