Covid-19. Mogadouro encerra parques infantis e desportivos após surgirem 4 casos positivos

A Proteção Civil de Mogadouro deliberou, esta segunda-feira, encerrar "de imediato" todos os parques infantis e desportivos do concelho, até ao final do mês, na sequência do aparecimento de quatro casos positivos de covid-19 durante o fim de semana.

Segundo a deliberação, a que a Lusa teve acesso e que foi tomada numa reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Mogadouro (CMPCM), "foi decido encerrar todos os parques infantis e recintos desportivos ao ar livre ou em recinto fechado até às 23h 59 do dia 31 de agosto".

O mesmo documento indica "a proibição da realização de procissões e outras manifestações de qualquer natureza, por igual período, em todo o concelho de Mogadouro”, no distrito de Bragança.

A CMPCM decidiu ainda que "a qualquer momento se podem endurecer as medidas para prevenir contágios", e apelou à população "para que se cumpram escrupulosamente as recomendações das autoridades".

"Apela-se à consciência cívica e compressão de todos os munícipes para que mantenham comportamentos preventivos como o uso de máscara de acordo com as normas emanadas pela Direção Geral da Saúde", indica o documento assinando pelo presidente da câmara de Mogadouro, Francisco Guimarães.

Portugal contabiliza pelo menos 1.801 mortos associados à covid-19 em 55.720 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 805 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.801 em Portugal.