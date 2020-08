Covid-19. António Costa reúne-se com Ordem dos Médicos esta terça-feira

Veja também:

O primeiro-ministro recebe esta terça-feira de manhã a Ordem dos Médicos, que tinha pedido uma reunião de urgência com António Costa. A Ordem divulgou hoje um comunicado em que considera ofensivas as declarações de António Costa numa conversa privada com jornalistas do semanário Expresso.



O vídeo dessa conversa foi divulgado nas redes sociais, primeiro, e depois por alguns órgãos de comunicação social durante o fim de semana.

O Expresso, em comunicado, anunciou que já desencadeou “os procedimentos internos e externos para apurar o que aconteceu e os responsáveis pelo sucedido”.

No comunicado, a Ordem considera que as afirmações de António Costa "independentemente de serem proferidas de forma pública ou em privado, traduzem um estado de espírito ofensivo para os médicos e um sentimento negativo por uma classe profissional".

O vídeo de sete segundos foi enviado pelo jornal para pelo menos duas televisões junto com outros vídeos da entrevista de António Costa. Entrevista essa que também já tinha provocado a indignação da Ordem dos Médicos por António Costa ter dito que aquela entidade não tem poderes fiscalizar situações como a do lar de Reguengos de Monsaraz e que as ordens não existem para fiscalizar o Estado.

Em reposta, Miguel Guimarães já tinha dito que esta não era uma boa altura para o primeiro-ministro abrir conflitos com aquela classe.

[notícia atualizada às 13h59]